Львов на неделю ужесточит карантин

Начиная с пятницы, 19 марта, на территории Львова введут усиленный карантинный режим, который продлится до 28 марта.

Об этом заявил городской голова Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

Согласно решению городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, учеников младшей школы отправят на каникулы, старшеклассники продолжат учиться в дистанционном режиме.

Также останавливают работу всех культурных учреждений: театров, кинотеатров, музеев и концертных площадок. Кафе и рестораны будут работать исключительно "на вынос" и доставку. В торговых центрах разрешат работать только аптекам, продуктовым магазинам и магазинам для животных. При этом хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу. Салоны красоты и спортивные заведения будут пускать клиентов по предварительной записи.

Напомним, по состоянию на утро 17 марта в Украине за сутки зафиксировали 11 833 новых случая коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 121),во Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.