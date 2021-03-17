Кабмин уволил глав ликвидированных служб строительного контроля

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, принял решение уволить Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства в связи с ликвидацией этого государственного органа.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, Кабмин уволил Наталью Дюжилову с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства (в связи с ликвидацией этого государственного органа), а Сергея Прохорова – с должности первого заместителя главы Госинспекции градостроительства.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров решил ликвидировать созданные весной того же года Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, создав вместо них Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, как центральный орган исполнительной власти, которая будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.

Перед этим в октябре 2020 года СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

В конце февраля Кабинет министров назначил новым и.о. главы Госархстройинспекции руководителя ее луганского управления Сергея Галицына вместо Ирины Король. Как и в октябре 2020 года, смена главы ГАСИ произошла после обысков у руководства из-за махинаций с выдачей разрешений на строительство.