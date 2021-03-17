Евросоюз разрешил поставки курятины из отдельных регионов Украины

Европейский Союз 17 марта признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволит с 20 марта поставлять безопасную продукцию птицеводства из неинфицированных зон в страны Евросоюза.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

"Признание зонирования позволит Украине возобновит торговлю с ЕС продукцией птицеводства. Это произойдет даже с учетом того, что до сих пор действуют карантинные ограничения в зонах, где были случаи болезни, и поставлять безопасную продукцию из неинфицированных зон", - сообщила глава службы Владислава Магалецкая.

Как сообщалось, Украина по итогам 2020 года сократила экспорт курятины в страны Европейского союза на 18,8%, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.

Напомним, в январе 2020 года Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

14 февраля 2020 года ЕС ограничил запрет Винницкой областью,а в начале марта Европейская Комиссия приняла решение о внесении Украины в список стран, в отношении которых применяются принципы зонирования при регистрации вспышки гриппа птицы. Таким образом, с 7 марта экспорт курятины в страны ЕС восстановлен.