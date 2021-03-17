Кабмин поддержал законопроект о защите прав работников

Кабинет министров во время заседания 17 марта поддержал законопроект, который усилит защиту прав работников и имплементирует лучшие европейские и мировые практики.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Документ предусматривает возможность заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, а также между ФОПом и его работниками.

Также никакие изменения в коллективных трудовых договорах не смогут быть изменены без тщательного объяснения и ознакомления всех работников.

При этом проект закона усиливает права работников в вопросе увольнения, в то же время ряд положений будет направлен на устранение дискриминации людей во время приема на работу