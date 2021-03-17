Кабмин уволил главу "Укрзализныци" (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, принял решение уволить председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Временно исполняющим обязанности председателя правления компании назначен член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Сам Жмак назвал решение о своем увольнении необоснованным.

"Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона", – написал топ-менеджер на своем канале в Telegram.

По словам Жмака, в понедельник на внеочередном заседании наблюдательного совета он представил отчет о работе, но никаких комментариев в отношении документа не получил. Однако уже во вторник глава набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер предложил ему срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон.

"Оснований для такого "дружественной предложений" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял. После этого, сегодня, ломая все стереотипы о медлительности принятия решений министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмин представление на мое увольнение. Кто-то с этим вопросом очень спешил", – добавил Жмак.

В свою очередь решение об увольнении Владимира Жмака прокомментировали в набсовете "Укрзализныци".

"Решение о предложении уволить Владимира Жмака с должности председателя правления было принято наблюдательным советом в лучших интересах Общества", – говорится в сообщении набсовета, которое обнародовано на сайте компании.

В ближайшее время наблюдательный совет планирует начать конкурсный отбор нового председателя правления.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця" в августе 2020 года. До этого Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". С 2015 по 2016 год он был первым заместителем председателя Одесской