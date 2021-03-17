Кабмин уволил главу "Укрзализныци" (обновлено)
Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, принял решение уволить председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Временно исполняющим обязанности председателя правления компании назначен член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.
Сам Жмак назвал решение о своем увольнении необоснованным.
"Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона", – написал топ-менеджер на своем канале в Telegram.
По словам Жмака, в понедельник на внеочередном заседании наблюдательного совета он представил отчет о работе, но никаких комментариев в отношении документа не получил. Однако уже во вторник глава набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер предложил ему срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон.
"Оснований для такого "дружественной предложений" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял. После этого, сегодня, ломая все стереотипы о медлительности принятия решений министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмин представление на мое увольнение. Кто-то с этим вопросом очень спешил", – добавил Жмак.
В свою очередь решение об увольнении Владимира Жмака прокомментировали в набсовете "Укрзализныци".
"Решение о предложении уволить Владимира Жмака с должности председателя правления было принято наблюдательным советом в лучших интересах Общества", – говорится в сообщении набсовета, которое обнародовано на сайте компании.
В ближайшее время наблюдательный совет планирует начать конкурсный отбор нового председателя правления.
Как сообщалось, Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця" в августе 2020 года. До этого Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". С 2015 по 2016 год он был первым заместителем председателя Одесской
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Ответка не замедлилась.
9 марта Михаил Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" https://www.youtube.com/watch?v=nbzQdivWQEQ заявил , что ВСК хочет уволить Жмака т.к. он начал "прикрывать" коррупционные схемы. 10 марта Владимир Жмак заявил, что правление УЗ готово предоставить ВСК всю информацию https://biz.liga.net/pervye-litsa/transport/novosti/pravlenie-ukrzaliznytsi-gotovo-proyti-proverku-poligrafom-jmak с использованием полиграфа .
11 марта член правления УЗ https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/direktor-ukrzaliznytsi-po-gruzovym-perevozkam-podal-v-otstavku Иракли Эзугбая подал в отставку .
"То, что недополучает УЗ, однозначно получает кто-то... Есть некие силы, которые не заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. Началась травля, которая вышла за разумные границы. Вместе с этим медленно идет реформа УЗ, она должна была быть проведена еще 10 лет назад... И без внедрения реформ я не вижу возможности достичь позитивного результата", - заявил Езугбая.
Кабмин 17 марта уволил председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.
Занавес. И конец реформам УЗ.
Жмак - сокурсник и ближайший соратник Саакашвили, но никак не из клана Палицы