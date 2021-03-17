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Кабмин уволил главу "Укрзализныци" (обновлено)

Кабмин уволил главу

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, принял решение уволить председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Временно исполняющим обязанности председателя правления компании назначен член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Сам Жмак назвал решение о своем увольнении необоснованным.

"Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона", – написал топ-менеджер на своем канале в Telegram.

По словам Жмака, в понедельник на внеочередном заседании наблюдательного совета он представил отчет о работе, но никаких комментариев в отношении документа не получил. Однако уже во вторник глава набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер предложил ему срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон.

"Оснований для такого "дружественной предложений" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял. После этого, сегодня, ломая все стереотипы о медлительности принятия решений министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмин представление на мое увольнение. Кто-то с этим вопросом очень спешил", – добавил Жмак.

В свою очередь решение об увольнении Владимира Жмака прокомментировали в набсовете "Укрзализныци".

"Решение о предложении уволить Владимира Жмака с должности председателя правления было принято наблюдательным советом в лучших интересах Общества", – говорится в сообщении набсовета, которое обнародовано на сайте компании.

В ближайшее время наблюдательный совет планирует начать конкурсный отбор нового председателя правления.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця" в августе 2020 года. До этого Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". С 2015 по 2016 год он был первым заместителем председателя Одесской

Автор: 

Джерело:  Facebook
Кабмін (7745) звільнення (1003) Укрзалізниця (4762) Жмак Володимир (24)


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Топ коментарі
+10
Еще один "крепкий хозяйственник" ушел в небытие
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17.03.2021 14:24
+6
Міняють шило на мило, це їхня кадрова "політика".
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17.03.2021 14:47
+4
Жмак шмякнулся. Вот ,что значит назначать на важнейшие должности пустопорожних людей!
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17.03.2021 17:39
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Прям советская "номенклатура"..... попал на место и всё ....теперь сколько не разваливай а меньшей должности низя.
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17.03.2021 14:22 Відповісти
Еще один "крепкий хозяйственник" ушел в небытие
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17.03.2021 14:24 Відповісти
Хто пропонує та призначає таких люей ??? Це порсто бездарне призначення !!!!
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17.03.2021 14:32 Відповісти
не назначают!....а...покупают...так сказать. вот у меня купить должность незашо вот я и работаю гардеробщиком..по мелочи
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17.03.2021 15:01 Відповісти
Міняють шило на мило, це їхня кадрова "політика".
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17.03.2021 14:47 Відповісти
Апустєла бєз тябя зямля. 😔
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17.03.2021 15:36 Відповісти
Жмак шмякнулся. Вот ,что значит назначать на важнейшие должности пустопорожних людей!
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17.03.2021 17:39 Відповісти
Якщо глянути на фото збоку то чимось Містера Біна нагадує.
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17.03.2021 19:41 Відповісти
А какая реальная причина увольнения? Журналисты докапались?
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17.03.2021 19:50 Відповісти
Уволенные начали реально разрушать коррупционные схемы Укрзализници...
Ответка не замедлилась.

9 марта Михаил Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" https://www.youtube.com/watch?v=nbzQdivWQEQ заявил , что ВСК хочет уволить Жмака т.к. он начал "прикрывать" коррупционные схемы. 10 марта Владимир Жмак заявил, что правление УЗ готово предоставить ВСК всю информацию https://biz.liga.net/pervye-litsa/transport/novosti/pravlenie-ukrzaliznytsi-gotovo-proyti-proverku-poligrafom-jmak с использованием полиграфа .

11 марта член правления УЗ https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/direktor-ukrzaliznytsi-po-gruzovym-perevozkam-podal-v-otstavku Иракли Эзугбая подал в отставку .
"То, что недополучает УЗ, однозначно получает кто-то... Есть некие силы, которые не заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. Началась травля, которая вышла за разумные границы. Вместе с этим медленно идет реформа УЗ, она должна была быть проведена еще 10 лет назад... И без внедрения реформ я не вижу возможности достичь позитивного результата", - заявил Езугбая.
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18.03.2021 00:37 Відповісти
В конце января ВР создала ВСК для оценки предприятия УЗ и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.

Кабмин 17 марта уволил председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.

Занавес. И конец реформам УЗ.
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18.03.2021 00:43 Відповісти
це особи з оточення палиці, а сам Палиця вже не котується в ОП и КМ, слідуючим буде кум палиці степашка, але того потрібно негайно евакуйовувати з країнию
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18.03.2021 06:04 Відповісти
Вот не надо, Вальтер, тень на плетень ...
Жмак - сокурсник и ближайший соратник Саакашвили, но никак не из клана Палицы
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18.03.2021 12:29 Відповісти

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