Кабмин сменил главу госкомпании "Лекарства Украины" после четырех месяцев работы

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, назначил Анну Шаповал заместителем председателя правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины", возложив на нее обязанности главы госкомпании.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Анна Шаповал до последнего времени работала исполнительным директором ГАК "Лекарства Украины".

Другим своим решением Кабмин уволил с должности заместителя главы ГАК "Лекарства Украины" Наталью Галенко по собственному желанию.

Как сообщалось, Кабмин 28 октября 2020 год согласовал назначение Натальи Галенко заместителем ГАК "Лекарства Украины", а также возложил на нее исполнения обязанностей председателя правления публичного акционерного общества.

В то же время Кабмин уволил с должности председателя правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Ольгу Полищук, которая занимала эту должность с 2019 года.