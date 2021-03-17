"Укрзализныця" представила обновленное расписание поездов

АО "Укразлизныця" в обновленном расписании поездов оптимизировала ряд маршрутов, что позволит пассажирам сэкономить время в пути.

Об этом заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, при подготовке нового расписания была проведена значительная работа по оптимизации существующих графиков регулярных рейсов в сторону уменьшения их продолжительности.

"Например, почти на час ускорили поезд № 10/9 Киев - Мариуполь путем изменения маршрута, на полчаса ускорили поезд № 357/358 Киев - Рахов, усовершенствовали время прибытия, отправления некоторых поездов", – отметил Перцовский.

Также в новом графике поезда № 5/6 Ужгород - Херсон, № 58/57 Ковель - Одесса будут курсировать ежедневно, а не как раньше через день. Появятся дополнительные остановки поездов № 779/780 Сумы - Киев - Сумы на станциях Бахмач и Нежин Пассажирский, добавлена остановка на станции Каролино-Бугаз поезда № 145/146 Киев - Измаил.

"Многие новшества и усовершенствования появились в результате совместной работы с нашими пассажирами. В частности, была введена специальная электронная почта, на которй мы собирали предложения по совершенствованию графика движения поездов. Мы получили более 450 предложений и то, что было возможно, ввели", – добавил Перцовский.