Киев окажется в "красной" зоне карантина максимум через неделю, – Кличко

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве продолжает усложняться, и если не предпринять меры, город окажется в "красной" зоне эпидемиологической опасности через считанные дни.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, время идет на несколько дней. Максимум через неделю", – заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что в городе увеличивается количество госпитализированных пациентов. По состоянию на 17 марта в киевских больницах заняты более 3700 койкомест для больных Covid-19, при общем количестве 4500 койкомест.

По словам Кличко, при сохранении подобной динамики свободные места в "коронавирусных" больницах могут закончиться уже через несколько недель.

Он добавил, что сейчас рассматривается несколько вариантов усиления карантина, однако принять подобное решение может только Кабинет министров.

Как сообщалось, ранее Кличко призвал Кабинет министров ужесточить карантинные ограничения в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, а также расширить полномочия местных властей по введению таких ограничений.

Напомним, в феврале Кабинет министровпродлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины становлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.