"Укрзализныця" планирует назначить на лето 30 дополнительных поездов

В течение летнего сезона АО "Укрзализныця" готова назначить более 30 дополнительных поездов на популярные направления.

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас продолжается подготовка подвижного состава и инфраструктуры.

"Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы ожидаем увеличения количества внутренних туристов и активно готовимся. Конечно, карантин вносит свои коррективы, но мы научились оперативно на них реагировать и заверяем, что строгое соблюдение карантинных мероприятий делает поезда более безопасным транспортом для пассажиров", - отметил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Он добавил, что разрабатываются максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок добирались курортных мест.

"Например, в Азовском направлении будет курсировать удобный ночной поезд Киев - Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова - в Одессу", – отметил Перцовский.