Кабмин утвердил запуск пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации, – Аваков (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, одобрил создание в стране системы аэромедицинской эвакуации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 17 марта.

"Правительством поддержана инициатива МВД о создании совместно с Минздравом системы аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

По его словам, с 1 апреля 2021 года начнется внедрение во Львовском регионе (семь областей), с 1 мая – в Киевском регионе (восемь областей и Киев), далее проект распространится на всю страну.

Урядом підтримано ініціативу МВС щодо створення разом з МОЗ системи аеромедичної евакуації та транспортне забезпечення трансплантології. З 1.04 розпочинаємо у львівському регіоні (7 областей), з 1 травня - київський регіон (8 областей та м. Київ), далі – уся країна! 🚁🚑 🇺🇦💪 pic.twitter.com/5YrStE7zty — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 17, 2021

Аваков уточнил, что на первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, передает пресс-служба МВД.

"Вместе с Министерством здравоохранения мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект в Львовском регионе – это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев", – рассказал министр.

Аваков добавил, что уже готовы к работе две вертолетные базы – во Львове и Киеве.

"Таким образом мы, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и благодаря поддержке наших французских партнеров, возрождаем санавиацию, которая до сих пор существовала только теоретически", – признал глава МВД.

Он отметил, что введение пилотного проекта позволит разработать механизмы взаимодействия между авиационными подразделениями МВД и медицинскими учреждениями. Ожидается, что период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Напомним, в августе 2018 года "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Согласно договору, до конца 2021 года для создания системы авиационной безопасности МВД получит 55 вертолетов Airbus – 21 вертолет Н225 Super Puma, 10 – Н145 и 24 вертолета Н125.