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Производство яиц в Украине с начала года сократилось на 16%

Производство яиц в Украине с начала года сократилось на 16%

За январь-февраль 2021 года производство яиц в Украине уменьшилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 2,03 млрд штук.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь-февраль 2021 года в Украине было получено 2,03 млрд яиц домашней птицы (на 16,1% меньше, чем за январь-февраль 2020 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия получили 1,24 млрд яиц (на 23,4% меньше), хозяйства населения - 783,8 млн (на 1% меньше), передает Укринформ.

Больше всего яиц за два месяца 2021 года получили в Киевской области - 522,3 млн штук (на 9,1% меньше, чем за январь-февраль 2020 года), на втором месте - Хмельницкая (122,5 млн штук, на 2,2% меньше), на третьем - Черкасская (120,3 млн штук, на 35,8% больше) области.

Наименьшие объемы производства яиц за январь-февраль 2021 года продемонстрировали Луганская (10,8 млн штук, на 5,9% больше, чем за январь-февраль 2020 года), Одесская (15,8 млн штук, на 21,8% меньше) и Волынская (16,2 млн штук, на 2,5% больше) области.

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Джерело:  Укринформ
виробництво (1296) яйце (158) Держстат (1428)


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