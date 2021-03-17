Кабмин создал государственный центр для подготовки сборной по пляжному волейболу

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, принял постановление "Об образовании государственного учреждения "Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному".

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает пресс-служба министерства.

"Реализация документа позволит нам улучшить условия для проведения целенаправленной подготовки спортсменов национальной сборной команды по волейболу пляжному, создать надлежащие условия для их проживания, питания, медицинского и научного обеспечения", – сказал министр.

По словам чиновника, главной задачей Центра будет подготовка спортсменов национальной сборной команды по волейболу пляжному для подготовки к участию в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, международных и всеукраинских соревнованиях.

Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному предложено разместить на базе Сумского государственного университета по адресу: м. Суми, ул. Римского-Корсакова, д. 2, корпус Н.

К работе центра планируется привлечь к использованию следующие объекты: