Кабмин создал государственный центр для подготовки сборной по пляжному волейболу
Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, принял постановление "Об образовании государственного учреждения "Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному".
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает пресс-служба министерства.
"Реализация документа позволит нам улучшить условия для проведения целенаправленной подготовки спортсменов национальной сборной команды по волейболу пляжному, создать надлежащие условия для их проживания, питания, медицинского и научного обеспечения", – сказал министр.
По словам чиновника, главной задачей Центра будет подготовка спортсменов национальной сборной команды по волейболу пляжному для подготовки к участию в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, международных и всеукраинских соревнованиях.
Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному предложено разместить на базе Сумского государственного университета по адресу: м. Суми, ул. Римского-Корсакова, д. 2, корпус Н.
К работе центра планируется привлечь к использованию следующие объекты:
- для проведения учебно-тренировочного процесса планируется использовать спортивный объект Центр пляжного волейбола спортивного клуба СумГУ (спортивный зал с песком на 2 площадки, тренажерный зал, душевые, раздевалки, кабинеты для допинг-контроля), а также плавательный бассейн СумГУ;
- для размещения спортсменов и тренеров планируется использовать отель "Олимпийский", в котором под Центр зарезервировано 90 мест;
- для питания планируется использовать кафетерий в локации Центра пляжного волейбола спортивного клуба СумГУ (60 мест);
- для восстановления и медико-биологического обеспечения спортсменов планируется использовать Научно-методический центр спортивной медицины для углубленного медицинского обследования и сопровождения в университетской клинике СумГУ, в котором есть большинство необходимого оборудования для проведения углубленной диагностики, восстановления и реабилитации спортсменов в физиотерапевтическом отделении и современная лаборатория.
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