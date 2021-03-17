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Кабмин создал государственный центр для подготовки сборной по пляжному волейболу

Кабмин создал государственный центр для подготовки сборной по пляжному волейболу

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, принял постановление "Об образовании государственного учреждения "Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному".

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает пресс-служба министерства.

"Реализация документа позволит нам улучшить условия для проведения целенаправленной подготовки спортсменов национальной сборной команды по волейболу пляжному, создать надлежащие условия для их проживания, питания, медицинского и научного обеспечения", – сказал министр.

По словам чиновника, главной задачей Центра будет подготовка спортсменов национальной сборной команды по волейболу пляжному для подготовки к участию в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, международных и всеукраинских соревнованиях.

Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному предложено разместить на базе Сумского государственного университета по адресу: м. Суми, ул. Римского-Корсакова, д. 2, корпус Н.

К работе центра планируется привлечь к использованию следующие объекты:

  • для проведения учебно-тренировочного процесса планируется использовать спортивный объект Центр пляжного волейбола спортивного клуба СумГУ (спортивный зал с песком на 2 площадки, тренажерный зал, душевые, раздевалки, кабинеты для допинг-контроля), а также плавательный бассейн СумГУ;
  • для размещения спортсменов и тренеров планируется использовать отель "Олимпийский", в котором под Центр зарезервировано 90 мест;
  • для питания планируется использовать кафетерий в локации Центра пляжного волейбола спортивного клуба СумГУ (60 мест);
  • для восстановления и медико-биологического обеспечения спортсменов планируется использовать Научно-методический центр спортивной медицины для углубленного медицинского обследования и сопровождения в университетской клинике СумГУ, в котором есть большинство необходимого оборудования для проведения углубленной диагностики, восстановления и реабилитации спортсменов в физиотерапевтическом отделении и современная лаборатория.

Автор: 

Кабмін (7745) Міністерство молоді та спорту (34) Гутцайт Вадим (7)


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