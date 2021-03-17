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Исландия разрешит въезд для прошедших вакцинацию от коронавируса туристов

Исландия разрешит въезд для прошедших вакцинацию от коронавируса туристов

Власти Исландии с четверга, 18 марта, открывают въезд в страну для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Соответствующее решение приняло правительство страны, передает Интерфакс-Украина.

"Правительство Исландии объявляет, что всем прошедшим вакцинацию против COVID-19 разрешено посещать страну без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин", – сказано в сообщении.

С 18 марта разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США.

Новые правила распространяются на все сертификаты вакцинации, выданные в соответствии с правилами ВОЗ.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) Ісландія (23) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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