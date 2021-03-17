Кабмин распределил 1,7 миллиарда кредитных средств на восстановление Донбасса (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, распределил субвенцию в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, общий объем программы на 2021 год составляет почти 1,7 млрд грн, сообщает пресс-служб аправительства.

"Уверен, что инвестиции в рамках чрезвычайной программы восстановления дадут дополнительный толчок для улучшения жизни в общинах восточных регионов, наиболее пострадавших в результате российской агрессии. Выделенные средства прежде всего должны быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и на удовлетворение потребностей внутренне перемещенных лиц", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в мае 2019 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит на суму 200 млн евро.

Средства должны быть направлены на восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.