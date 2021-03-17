Нацбанк аннулировал лицензии пяти финансовых учреждений

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у пяти финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 12 марта 2021 года отозвать все имеющиеся лицензии:

у ПО "Ломбард Чепиль и Компания" (ЕГРПОУ 23748942) одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Активы ломбарда составляли 0,78 млн грн, или 0,02% от общего объема рынка ломбардов состоянию на 1 октября 2020 года.

Отозвать несколько лицензий:

у ООО "ФК "Локо" (ЕГРПОУ 39827930) две лицензии - на оказание услуг по финансовому лизингу и на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. В компании осталась действующей одна лицензия - на предоставление услуг по факторингу;

у ООО "ФК "Соната" (ЕГРПОУ 43518172) две лицензии - на оказание услуг по финансовому лизингу и на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. В компании осталась действующей одна лицензия - на предоставление услуг по факторингу.

Отозвать лицензию на предоставление гарантий:

у ООО "ФК "Альтаир" (ЕГРПОУ 43573741)

у ООО "Ппрофит Финком" (ЕГРПОУ 41158846).

Эти финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что финансовые компании не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не готовы к выполнению обязательных нормативов, вступивших в силу с 1 мая 2020 года. Поэтому финансовые компании добровольно отказались от лицензий на этот вид деятельности.

В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года.

После отзыва лицензий финансовая компания лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.