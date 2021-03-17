Профицит внешней торговли товарами в январе сократился на 36%, – Госстат

Позитивное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе 2021 года сократилось на 36,4% по сравнению с январем 2020 года - до $25,5млн с $39,5 млн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период сократился на 5,5% - до $3,93 млрд, импорт - на 5,2%, до $3,9 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Госстат уточняет, что в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 1,9% - до $4,36 млрд, тогда как импорта вырос на 0,1% - до $4,97 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в январе 2021 года было негативным и составило $602,3 млн, что хуже показателя декабря 2020 года ($510,9 млн).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,01 (в январе 2020 года - 1,03).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 192 стран мира.