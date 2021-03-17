"Центрэнерго" сообщило о схеме закупки угля у госшахт через фирму-прокладку

Поставки угля с государственных шахт для государственного же "Центрэнерго" до последнего времени происходили через частную фирму-"прокладку" – ООО "Укрвуглезбагачення групп", которая не рассчиталась за топливо с госшахами.

Это следует из сообщения пресс-службы ПАО "Центрэнерго" по итогам встречи с представителями профсоюзов государственных шахт, которые проводят в Киеве акцию протеста.

В "Центрэнерго" подчеркивают, что компания не имеет долгов перед государственными угольными шахтами. При этом "Центрэнерго" является единственным потребителем угля государственных шахт и выкупает 100% добычи.

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на ПАО "Центрэнерго" по прямым договорам. Однако уголь поставлялся через ООО "Укрвуглезбагачення групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность", – сказано в сообщении.

"Центрэнерго" подчеркивает, что с марта закупка угля происходит только по прямым договорам с госшахтами, без участия посредников на условиях отсрочки оплаты 30 дней. А поставки обогащенного угля – исключительно от ГП "Укрвугилля", которое находится в управлении Минэнерго.

В целом с начала марта "Центрэнерго" уплатило государственным шахтам 75 млн грн для обеспечения операционной деятельности и дальнейших отгрузок.

"В то же время отгрузки со стороны государственных поставщиков угля для ПАО "Центрэнерго" происходят со значительными нарушениями сроков и объемов, недополучение только в марте предварительно составит 15 тысяч тонн", – отметили в компании.

При этом на сегодня со стороны "Центрэнерго" существует оперативная задолженность (за уголь, находящийся в пути) перед государственными шахтами в размере 105,8 млн грн со сроком погашения в апреле.

"В то же время ситуация, возникшая в связи с долгом ООО "Укрвуглезбагачення групп" перед государственными шахтами не является компетенцией ПАО "Центрэнерго" и нуждается в содействии Министерства энергетики Украины и, вероятно, вмешательства правоохранительных структур", – сказано в сообщении.

Ранее глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявлял о схеме с "фирмой-прокладкой" "Укрвуглезбагачення групп", которая покупала уголь у государственного "Львовугля" для дальнейшей перепродажи на ПАО "Центрэнерго". По словам чиновника, частная фирма в январе-феврале этого года купила у ГП "Львовуголь" уголь на сумму более 200 млн грн, но не оплатила за него 124 млн грн.

По данным госреестра юрлиц, единственным владельцем компании "Укрвуглезбагачення групп" с уставным капиталом 500 грн является Ермолович Анастасия Сергеевна, зарегистрированная в городе Черкассы. До ноября 2020 года фирма называлась ООО "Строительная группа "Монтаж-Буд".

По данным Козицкого, "Укрвуглезбагачення групп" заплатила 91 млн грн ООО "Логистическая компания "Синергия" за услуги по организации перевозки грузов. Конечным бенефициаром этой компании является некий Вячеслав Якубовский. Человек с таким же именем и фамилией во времена Виктора Януковича возглавляла Государственное агентство экологических инвестиций Украины