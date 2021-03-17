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Новини
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"Центрэнерго" сообщило о схеме закупки угля у госшахт через фирму-прокладку

Поставки угля с государственных шахт для государственного же "Центрэнерго" до последнего времени происходили через частную фирму-"прокладку" – ООО "Укрвуглезбагачення групп", которая не рассчиталась за топливо с госшахами.

Это следует из сообщения пресс-службы ПАО "Центрэнерго" по итогам встречи с представителями профсоюзов государственных шахт, которые проводят в Киеве акцию протеста.

В "Центрэнерго" подчеркивают, что компания не имеет долгов перед государственными угольными шахтами. При этом "Центрэнерго" является единственным потребителем угля государственных шахт и выкупает 100% добычи.

"В начале года государственные шахты не отгружали уголь на ПАО "Центрэнерго" по прямым договорам. Однако уголь поставлялся через ООО "Укрвуглезбагачення групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты. Именно указанная компания не рассчиталась с государственными угольными шахтами, в результате чего возникла задолженность", – сказано в сообщении.

"Центрэнерго" подчеркивает, что с марта закупка угля происходит только по прямым договорам с госшахтами, без участия посредников на условиях отсрочки оплаты 30 дней. А поставки обогащенного угля – исключительно от ГП "Укрвугилля", которое находится в управлении Минэнерго.

В целом с начала марта "Центрэнерго" уплатило государственным шахтам 75 млн грн для обеспечения операционной деятельности и дальнейших отгрузок.

"В то же время отгрузки со стороны государственных поставщиков угля для ПАО "Центрэнерго" происходят со значительными нарушениями сроков и объемов, недополучение только в марте предварительно составит 15 тысяч тонн", – отметили в компании.

При этом на сегодня со стороны "Центрэнерго" существует оперативная задолженность (за уголь, находящийся в пути) перед государственными шахтами в размере 105,8 млн грн со сроком погашения в апреле.

"В то же время ситуация, возникшая в связи с долгом ООО "Укрвуглезбагачення групп" перед государственными шахтами не является компетенцией ПАО "Центрэнерго" и нуждается в содействии Министерства энергетики Украины и, вероятно, вмешательства правоохранительных структур", – сказано в сообщении.

Ранее глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявлял о схеме с "фирмой-прокладкой" "Укрвуглезбагачення групп", которая покупала уголь у государственного "Львовугля" для дальнейшей перепродажи на ПАО "Центрэнерго". По словам чиновника, частная фирма в январе-феврале этого года купила у ГП "Львовуголь" уголь на сумму более 200 млн грн, но не оплатила за него 124 млн грн.

По данным госреестра юрлиц, единственным владельцем компании "Укрвуглезбагачення групп" с уставным капиталом 500 грн является Ермолович Анастасия Сергеевна, зарегистрированная в городе Черкассы. До ноября 2020 года фирма называлась ООО "Строительная группа "Монтаж-Буд".

По данным Козицкого, "Укрвуглезбагачення групп" заплатила 91 млн грн ООО "Логистическая компания "Синергия" за услуги по организации перевозки грузов. Конечным бенефициаром этой компании является некий Вячеслав Якубовский. Человек с таким же именем и фамилией во времена Виктора Януковича возглавляла Государственное агентство экологических инвестиций Украины

Автор: 

вугілля (1895) Центренерго (454) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+4
Сокращение "Укр" в названиях компаний означает украли, следующее слово указывает что именно украли, например "Укрнафта", "Укрэнерго" и т.д.
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18.03.2021 00:19
+2
Пі*дець
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17.03.2021 19:39
+2
При "нарідній" владі це виключено.
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17.03.2021 20:10
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Пі*дець
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17.03.2021 19:39 Відповісти
Я так и не понял, это по этому подорожало электричество ?
То есть убрали фирму прокладку и свет стал дороже ?
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18.03.2021 13:50 Відповісти
При "нарідній" владі це виключено.
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17.03.2021 20:10 Відповісти
Сокращение "Укр" в названиях компаний означает украли, следующее слово указывает что именно украли, например "Укрнафта", "Укрэнерго" и т.д.
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18.03.2021 00:19 Відповісти
Укравтодор.Може хто знає де той Тодор, що все краде?
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18.03.2021 13:24 Відповісти
Без прокладки чиновник жить не может!
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18.03.2021 00:48 Відповісти
Світ у рожевих окулярах. Приїжджає у Львів чи Червоноград жіночка, така собі ділова, на підборах, у масці на носі (бо ж карантин), яка навіть має під собою фірму за 500грн. (весь статутний капітал) і купує на 200 млн. гривень вугілля у державного об"єднання Львіввугілля, організовує відвантаження через цілі логістичні компанії з державних шахт, поставляє вугілля для державного підприємства "Центренерго" і кидає державні структури більше ніж на 100 млн.грн. Агов народ, Ви у казки вірите? Я уже давно не вірю, бо досить пожив на світі і бачив тих аферистів. А де був пан голова Львівської ОДА, а ще й бізнесмен Козицький, а його потужний відділ економіки ОДА, а хто ту паню привозив до Львова, а хто підписував мільйонні контракти, хто відпускав продукцію і за чиєю вказівкою, хто отримав відкат і скільки, і отих скільки і як назбирається стільки...., але чи потрібно, коли кругом усі (ну майже усі) крадуть. Лише питання ув тому у кого і до чого є доступ. А де був керівник СБУ (це ж стратегічні підприємства і стратегічна сировина), а де був очільник від Національної поліції (а у поліції зліквідували департамент по боротьбі з економічними злочинами), тому нікому більше перевіряти сумнівні контракти. Ой-йой -йой, скаже галичанин, стільки стирили, а на пенсію додали гади того лишенько 46 грн. А як додати, коли фірма (даруйте, бо вже не личить говорити прокладка), належить чиїсь тещі, чи знайомій, а може коханці, а може, хіба не розумієте...., а коли навіть не на бомжикиню, то й оформляють на не зовсім випадкових людей, а так за копійки щоб людина мала на хліб (дають по 500-1000 грн., лише щоб скористатись чужим паспортом). А хто буде розслідувати і що : цивільний договір купівлі-продажу, ну не виконали усіх умов контракту, прорахувались з прибутком, відкатом (а ще потрібно на конвертацію скинути 12-15% ), ото ж воно й пропали гроші, так це ж також згідно чинного законодавства - фірма могла збанкрутувати, прибуток нульовий, а як же 20% ПДВ.
А хто ті закони писав, приймав.... Отож, для тих же аферистів у країні клоунів, блазнів і дураків. Ой-йой-йой -скаже галичанин....
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18.03.2021 10:26 Відповісти
Открою "секрет". ВСЕ поставки угля в Украине происходят схемно и через прокладки.
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18.03.2021 10:44 Відповісти
воровская власть
воровское кубло
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18.03.2021 12:47 Відповісти
Ну какую выбрали !!!
Клоуны нынче стоят дорого .....
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18.03.2021 13:51 Відповісти
А где ж доблесное НАБУ?
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18.03.2021 14:07 Відповісти

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