Потребление электроэнергии в Украине выросло с начала года на 5%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-феврале 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 4,6% (на 1,25 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 28,28 млрд кВт-ч.

Согласно данным Министерства энергетики, без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 3,8% (на 821,3 млн кВт-ч) – до 22,41 млрд кВт-ч, передает Интерфакс-Украина.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 2,5% – до 8,5 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 4,6 млрд кВт-ч (+2,2% к январю-февралю 2020 года), топливная – 577,1 млн кВт-ч (+0,8%), машиностроительная – 654,5 млн кВт-ч (+2,3%), химическая и нефтехимическая – 716,4 млн кВт-ч (+8,7%), пищевая и перерабатывающая – 701,1 млн кВт-ч (-1,5%), строительных материалов – 328 млн кВт-ч (+2,9%), другая – 915,6 млн кВт-ч (+4%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 609,1 млн кВт-ч (+4,5%), транспортные – 1,1 млрд кВт-ч (-5,7%), строительные – 205,6 млн кВт-ч (+4,8%).

Население страны в январе-феврале 2021 года потребило 7,53 млрд кВт-ч (+7,5%), коммунально-бытовые потребители – 2,9 млрд кВт-ч (+1,7%), другие непромышленные потребители – 1,57 млрд кВт-ч (+4,5%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам двух месяцев снизилась с 38,4% до 37,9%, а доля населения увеличилась с 32,4% до 33,6%.

В феврале 2021 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,4% (на 704,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 13,77 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,7% (на 498,9 млн кВт-ч), до 11,06 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3,84 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146,39 млрд кВт-ч, без учета – на 2,1% (на 2,56 млрд кВт-ч), до 117,66 млрд кВт-ч.ac