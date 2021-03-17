Сын российского продюсера Роднянского планирует получить должность в набсовете "Ощадбанка"

Сын экс-совладельца телеканала "1+1", а ныне – российского телепродюсера Александра Роднянского претендует на должность члена наблюдательного совета государственного "Ощадбанка".

Об этом свидетельствует декларация Александра Роднянского-младшего в реестре Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) от 17 марта, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ей, Роднянскому-младшему принадлежит часть жилого дома в Великобритании общей площадью 150 кв. м, квартира в Украине площадью 179,7 кв. м..

Кроме этого, он вместе с женой владеет квартирой в России площадью 31 кв. м. Также Роднянский имеет право пользования недвижимостью в России, в частности квартирой, жилым домом площадью 364,8 кв. м и земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м.

Он также задекларировал ювелирные украшения и шубу супруги.

Претендент на должность члена набсовета "Ощадбанка" в 2020 году получил 1,69 млн грн дохода от Кембриджского университета, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 121,7 тыс. грн дохода за отчуждения движимого компании Rodniansky Development Srl (Италия).

Он также зарегистрировал подарок в неденежной форме стоимостью 715,93 тыс. грн и пользуется счетом в "Райффайзен Банке Аваль", где хранит 320 тыс. грн.

Указывается, что Роднянский работал по совместительству на общественных началах в должности главного экономического советника премьер-министра Украины и советника Офиса президента Украины.

Доход супруги Янины Студилиной в прошлом году составил 153,6 тыс. грн от предпринимательской деятельности и 9,22 тыс. грн – субсидии от компании Interregional operational FTD.

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Сын российского кинопродюсера Александра Роднянского – экономист Александр Роднянский-младший – был главным советником по экономике бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщало Reurers. Александр Роднянский-младший доктор экономических наук, он также работал профессором Кембриджа.

По данным агентства, Роднянский-младший был экономическим советником Зеленского после его избрания на пост президента.

Сам Александр Роднянский-младший в разговоре с Reuters отмечал, что "его имя может привлечь нежелательное внимание к назначению".

"Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться или нет", – говорил он.

Роднянский-младший также рассказывал, что с Гончаруком его познакомил сооснователь студии "Квартал 95" и первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир.

Напомним, его отец продюсер Александр Роднянский является одним из основателей украинского телеканала "1+1", с которым сотрудничала студия Зеленского "Квартал 95". В настоящее время владельцем телеканала является бизнесмен Игорь Коломойский.

В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.