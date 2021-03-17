В Украине до 30% газа можно заместить водородом, – исследование РГК

В Украине началась подготовка к тестированию газоводородной смеси для отопления двух отдельных населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба "Региональной газовой компании", жители двух сел на 50-100 домов начнут пользоваться газоводородной смесью газа уже через два года.

В начале эксперимента потребители будут получать смесь природного газа с 10% водорода. Со временем, количество нового энергоносителя будет доведено до 20%.

Планируется, что практический эксперимент с использованием газоводородной смеси начнется в 2023 году и продлится до 2025 года. За это время будут изучены дополнительные особенности использования водорода в условиях обычных домохозяйств.

Перед началом тестов, для достижения соответствующего уровня безопасности, локальная сеть будет специально подготовлена, а дома оборудованы сенсорами и сигнализаторами.

"Предварительные результаты водородного проекта РГК, которой длится с августа 2020 году на пяти полигонах, подтверждают, что 30% концентрация водорода в газовой смеси является безопасной для моделей сетей, которые максимально приближены к существующим в Украине", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что на первом этапе эксперимента не нужно будет менять газовое оборудование в домах потребителей. Однако при увеличении концентрации водорода в природном газе, возможно, придется менять горелки в некоторых газовых приборах.

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В компании уточнили, что сейчас в рамках водородного проекта РГК продолжаются динамические эксперименты, когда газоводородная смесь в разных пропорциях тестируется на бытовых газовых приборах и счетчиках газа, но на полигонах без потребителей и в закрытых сетях. Они продлятся до середины 2022 года, чтобы предусмотреть все возможные риски.

"Мы создаем проект, подобный HyDeploy в Великобритании, к которому привлечено около 10 000 потребителей. Этот проект работает в тестовом режиме, но уже вышел за пределы эксперимента. Это уже часть газораспределительной сети с водородом ", – пояснил директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

Напомним, "Региональная газовая компания" в 2020 году начала серию экспериментов, чтобы изучить поведение водорода и водородных смесей в разной концентрации в условиях украинских газопроводов. Украина декларирует курс на присоединение к Green Deal, и готовится взять обязательства по сокращению выбросов углекислого газа к 2050 году.

РГК – сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, для повышения качества обслуживания клиентов, модернизацию отрасли, внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн. потребителей газа.