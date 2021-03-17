Власти Польши объявили о введении локдауна из-за роста заболеваемости коронавирусом

Власти Польши решили ввести с 20 марта по 9 апреля на территории всей страны карантинные ограничения, которые до сих пор действовали только в нескольких воеводствах.

Об этом на пресс-конференции объявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает Польское радио.

По словам чиновника, во время действия ограничений будут закрыты отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Кроме того, ученики начальных классов переводятся на удаленное обучение.

Гава Минздрава Польши также обратился к работодателям с просьбой перейти на удаленную работу, где это возможно.

Недзельский подчеркнул, что передвижение сотрудников может способствовать развитию пандемии в Польше.

"Мы обеспокоены интенсивностью перемещения и движения, которое мы фиксируем каждый день, глядя на пробки. Я обращаюсь ко всем работодателям, а от имени премьер-министра – к работодателям всех государственных учреждений, чтобы по мере возможности перейти на удаленную работу", – сказал министр.

По данным польского Минздрава, 17 марта в Польше зафиксировано более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались еще 453 человека.

Как сообщалось, по данным Управления социального страхования Польши (ZUS), по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).