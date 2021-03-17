Киевский речной порт увеличил прибыль на 69%

ПАО "Киевский речной порт" в 2020 году получило 64,2 млн грн чистой прибыли, что на 69% больше, чем в 2019 году.

Согласно официальной информации предприятия, вопрос распределения прибыли включен в повестку собрания акционеров, назначенного на 23 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Порт планирует 15% суммы чистой прибыли (9,63 млн грн) направить в резервный капитал, а 54,571 млн грн - на покрытие убытков прошлых лет.

Компания также сообщается, что ее чистая прибыль за 2019 год составляет 37,99 млн грн, из которых 36,28 млн грн планируется направить на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды за 2019-2020 годы начислять и выплачивать не планируется.

Помимо того, акционеры планируют предварительно дать согласие на ряд крупных сделок: договоров залога, ипотеки и кредита сроком не более пяти лет с предельной совокупной стоимостью по всем направлениям до 50 млн грн, а также предварительно разрешить заключать договора инвестирования, долевого участия, строительства, аренды сроком действия не более 10 лет с аналогичной предельной совокупной стоимостью.

Собственный капитал компании составляет 101,5 млн грн, уставный - 17,25 млн грн.

Общая дебиторская задолженность за год увеличилась на 92,2% - до 64,11 млн грн.

Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года сократились в 6 раз - до 17,68 млн грн (106,57 млн грн по итогам 2019 года).

Как сообщалось, "Киевский речной порт" в 2019 году увеличил чистую прибыль в 5,34 раза по сравнению с 2018 годом - до 37,99 млн грн.

"Киевский речной порт" находится в собственности трех компаний: ООО "Современное партнерство", ООО "Сант Гален Холдинг" и ООО "Денди-Плюс". Согласно YouControl, первые две компании имеют отношение к бизнесмену Нестору Шуфричу.

Шуфрич - нардеп 3-4, 6-9 созывов Рады, экс-министр чрезвычайных ситуаций, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Совладельцем также называют Михаила Бродского - экс-главу Госкомпредпринимательства (при президенте Викторе Януковиче). Его семье принадлежит производитель матрасов "Венето".