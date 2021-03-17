Облэнерго россиян присоединит солнечную электростанцию ​​"Нафтогаза" за 107 миллионов

АО "Житомироблэнерго" 9 марта по результатам тендера заказало ООО "ЕсПиПи Инжиниринг" электромонтажные работы на 106,61 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

К июлю 2021 года должны реконструировать электрические сети "Житомироблэнерго" для обеспечения возможности присоединения электроустановок фотоэлектрических станций. В том числе реконструкция предусматривает строительство подстанции ПС 10/110 кВ "ФЭС "Щорс" на территории Дубищенского сельского совета Чудновского района и установку выключателя с трансформатором тока на подстанции ПС 110/10 кВ "Мирополь" Барановского района, передают Наші гроші.

Фотоелектростанция "Щорс" мощностью 33 МВт, которая была введена в эксплуатацию в октябре 2020 года, принадлежит ДочП "Нефтегаз-Энергосервис" НАК "Нафтогаз Украины".

Итоговая ведомость ресурсов и локальные сметы не опубликованы, что не дает сравнить цены материалов и оборудования с рынком на предмет возможного завышения.

Цена сделки всего на 0,5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 107,16 млн грн.

Единственным конкурентом было столичное ООО "Южный энерготехническая завод" одесситов Анатолия и Александра Калина. Последний ранее владел и руководил ООО "Южный электротехнический завод", пока эту фирму не переоформили на киевлянина Артема Попова.

Столичная "ЕсПиПи Инжиниринг" была зарегистрирована в марте 2019 года как "Строительное предприятие "Стройцентр" на киевское ООО "Тайкун АП" юриста Александра Голубева из Нежина Черниговской области. Конечным бенефициаром тогда значилась Юлия Голубева из Нежина, а директором - Ирина Климина. В августе 2019 года фирму переоформили под нынешним названием "ЕсПиПи Инжиниринг" на нового директора Ольгу Мамедову из Киева, а в января 2020 года основательницей и директором стала киевская юристка Надежда Петрученко.

Победитель имеет общий номер телефона +380504659897 с ООО "Уманская солнечная электростанция", ООО "Каневская солнечная электростанция", ООО "Майдановская солнечная электростанция", ООО "Грин Дата-Центр" и ООО "Киевский региональный энерджи сторедж" юриста Романа Петрученко, а также с ООО "Фурсы Энерджи Групп" и ООО "Фас Энерджи Юкрейн", которыми он управляет, тогда как учредителем является компания "FAS Energy" (Саудовская Аравия). Конечными бенефициарами последней числятся Абдулмаджид Абдулазиз Альхокаир, Салман Абдулазиз Альхокаир и Фаваз Абдулазиз Альхокаир.

С победителем по адресу Кловский спуск, 7, оф. 7, прописано ООО "Днепровский ветровой парк" того же Романа Петрученко, Константина Горкуценка и Дениса Гуненкова. У последнего арендовал машину и купил землю нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

Также Петрученко обладают ООО "ЕсПиПи Девелопмент Юкрейн" во главе с Ольгой Мамедовой. Кроме того, Роман Петрученко обладает и управляет ООО "ЕсПиПи Диджитал".

"Житомироблэнерго" контролирует российская группа компаний "VS Energy", бенефициарами которой СМИ называли Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.