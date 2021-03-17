БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 302 3

США расширят санкции против России за отравление Навального

США расширят санкции против России за отравление Навального

Министерство торговли США расширило ограничения в отношении экспорта и реэкспорта в Россию товаров, торговля которыми контролируются из соображений национальной безопасности.

Согласно сообщению Минторга США, ограничения связаны с попыткой убийства российского оппозиционера Алексея Навального с помощью использования яда "Новичок", передает Голос Америки.

"Согласно решению государственного секретаря США от 2 марта, и наложения им новых санкций, которые вступают в действие 18 марта, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли будет рассматривать заявки (относительно экспорта и реэкспорта, – ред.), исходя из презумпции отказа в экспорте и реэкспорте товаров, контролируемых из соображений национальной безопасности, которые предназначены для России", – сказано в сообщении.

В частности, будет прекращена выдача лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения. Также прекращается американское финансирование любых иностранных военных программ при участии России. Исключения сделаны, в частности, для "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере", а также для продукции, необходимой для "обеспечения безопасности гражданской авиации".

В то же время Financial Times отмечает, что США уже запретили экспорт технологий двойного назначения в Россию, поэтому введение новых ограничений может не иметь значительного практического эффекта.

Автор: 

Джерело:  Голос Америки
росія (14183) санкції (4379) США (4871) Навальний Олексій (6)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо расширить! шоб его там на зоне ваще на кукан посадили и родимые пятна по масти набили
показати весь коментар
17.03.2021 20:13 Відповісти
Больше сканкций. Хороших и разных. Это по словам лапотников, только на пользу им.
показати весь коментар
17.03.2021 20:38 Відповісти
Русские гниды (простите за тавтологию)!
А что ж вы, все такие вяликие, не наложите санкции на "Пиндоссию"? Ну, запретите им учиться в Уфе, хранить деньги в Сбере, отдыхать в Анапе! Запретите им строит газогон какой-нибудь!
В конце концов, ну перекройте совсем поставки матрешек!
показати весь коментар
17.03.2021 21:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 