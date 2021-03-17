США расширят санкции против России за отравление Навального

Министерство торговли США расширило ограничения в отношении экспорта и реэкспорта в Россию товаров, торговля которыми контролируются из соображений национальной безопасности.

Согласно сообщению Минторга США, ограничения связаны с попыткой убийства российского оппозиционера Алексея Навального с помощью использования яда "Новичок", передает Голос Америки.

"Согласно решению государственного секретаря США от 2 марта, и наложения им новых санкций, которые вступают в действие 18 марта, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли будет рассматривать заявки (относительно экспорта и реэкспорта, – ред.), исходя из презумпции отказа в экспорте и реэкспорте товаров, контролируемых из соображений национальной безопасности, которые предназначены для России", – сказано в сообщении.

В частности, будет прекращена выдача лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения. Также прекращается американское финансирование любых иностранных военных программ при участии России. Исключения сделаны, в частности, для "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере", а также для продукции, необходимой для "обеспечения безопасности гражданской авиации".

В то же время Financial Times отмечает, что США уже запретили экспорт технологий двойного назначения в Россию, поэтому введение новых ограничений может не иметь значительного практического эффекта.