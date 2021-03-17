Правительство упростило использование электронных подписей госслужащими

Кабинет министров принял постановление, что упростит использование электронных доверительных услуг в государственных учреждениях. Благодаря этому чиновники смогут использовать в работе личную е-подпись. Для этого им не нужно будет получать КЭП представителя госучреждения.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 19 сентября 2018 года №749 и от 3 марта 2020 года №193" продолжит реализацию экспериментального проекта по использованию усовершенствованных е-подписей, а также позволит работникам государственных учреждений:

получать усовершенствованные электронные подписи без участия госструктур;

использовать усовершенствованные электронной подписи наравне с квалифицированными.

В случаях, требующих повышенной защиты, работники обязательно должны использовать квалифицированную е-подпись, хранящкюся на защищенном носителе (токене).

Получить квалифицированные и усовершенствованные электронные подписи можно у квалифицированных поставщиков е-доверительных услуг.