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Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на $200 миллионов для модернизации вузов

Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на $200 миллионов для модернизации вузов

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, одобрил привлечение кредита на сумму $200 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, организация Группы Всемирного банка) для реализации проекта "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов".

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба Минобразования.

По словам чиновника, целью реализации инвестиционного проекта является создание условий для повышения эффективности, качества и прозрачности высшего образования в Украине, поддержка системных реформ в социальной сфере. Проект состоит из четырех взаимосвязанных компонентов, а его реализация будет происходить в течение пяти лет.

Первый компонент предполагает совершенствование подходов к управлению, финансированию, качеству и прозрачности в сфере высшего образования и предусматривает создание стимулов для внедрения структурных реформ, в частности, путем внедрения цифровых решений.

Второй компонент предусматривает формирование партнерских альянсов высших учебных заведений для повышения эффективности и качества. В рамках компонента предполагается поддержка объединенных вузов путем предоставления им "инвестиционных стимулирующих пакетов" – средств, которые могут быть направлены на закупку оборудования, исследовательских и учебных лабораторий, незначительные ремонтные и восстановительные работы.

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Третьим компонентом предусмотрено развитие образовательной среды. В частности, предусматривается финансирование закупок компьютерного и мультимедийного оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного обучения и преподавания, средств современной телекоммуникации, развития современной цифровой инфраструктуры, разработки и запуска электронных систем управления обучением, приобретение лабораторного оборудования для современных учебных и исследовательских лабораторий для вузов.

В рамках четвертого компонента будет финансироваться, в частности, оперативное управление проектом, его оценка и мониторинг реализации, организация деятельности системы финансового управления, подготовка отчетных документов.

Автор: 

виш (84) Кабмін (7745) кредит (3280) МБРР (54) Шкарлет Сергій (23)


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От жулье! пятая колона работает контора пишет...Почем опиум для народа?!...Сам дурак!!
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17.03.2021 20:00 Відповісти

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