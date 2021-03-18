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Кабмин передал имущество от "Укрзализныци" Госохране

Кабмин передал имущество от

Кабинет министров согласовал отчуждение имущества АО "Укрзализныця" для последующей передачи Управлению государственной охраны Украины с целью обустройства кинологического комплекса.

Согласно решению Кабмина, у "Укрзализныци" будет отобрано админздание 1970 года постройки общей площадью 665 кв. м, строение ветпункта и кухни для собак общей площадью 70 кв. м, павильон для собак общей площадью 185 кв. м, передает Интерфакс-Украина.

Все это имущество расположено в Киеве.

"Указанные объекты недвижимого имущества целесообразно передать в госсобственность в сферу управления Управления государственной охраны Украины с целью обустройства кинологического комплекса", - отмечается в пояснительной записке к соответствующему распоряжению Кабмина.

Согласно ей, указанные объекты внесены в уставный капитал УЗ, однако не используются в хозяйственной и производственной деятельности компании с 2012 года.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7745) Укрзалізниця (4762)


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18.03.2021 11:22 Відповісти

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