За время пандемии COVID-19 в Украине заболело 1,5 миллиона человек

По состоянию на утро 18 марта в Украине за сутки зафиксировали 15 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболело 744 ребенка и 425 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 4 376 человек, умерло 267 пациентов, выздоровело – 6 514. При этом провели 118 780 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 092), Житомирской (1 398), Львовской (1 092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 504 076 человек, выздоровело – 1 244 190, летальных случаев зафиксировали 29 253. Также совершили 7 520 147 тестов.

Днем ранее, 17 марта, сообщали о 11 833 новых случаях заболевания COVID-19, 16 марта – 9 642, на утро 15 марта сообщили о 6 792 случаях.