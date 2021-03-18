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США ужесточат экспортные ограничения против России

США ужесточат экспортные ограничения против России

Министерство торговли США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва, передает Интерфакс-Украина.

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан", - говорится в сообщении.

После вступления в силу новых мер бюро будет руководствоваться "презумпцией отказа", рассматривая заявки на лицензию на экспорт в Россию предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности. "Презумпция отказа" означает, что вероятность одобрения заявок - минимальная.

Некоторые категории экспорта и реэкспорта все же будут разрешены. В список частичных исключений попала продукция, необходимая для безопасности полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержания правительственного космического сотрудничества, а также экспорт дочерним филиалам, полностью принадлежащим американским компаниям и другим иностранным филиалам американских компаний, находящихся в США.

Кроме того, до 1 сентября исключением из экспортных ограничений будет продукция, необходимая для космических запусков.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
росія (14184) санкції (4380) США (4871) експорт (3826)


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Топ коментарі
+1
Имею большие сомнения в эффективности этого шага. РФ, как и многие другие страны сидит на продукции из Китая.
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18.03.2021 12:13
+1
В список частичных исключений попала продукция, необходимая для безопасности полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержания правительственного космического сотрудничества, а также экспорт дочерним филиалам, полностью принадлежащим американским компаниям и другим иностранным филиалам американских компаний, находящихся в США. Источник: https://biz.censor.net/n3254059

ВСІ АМЕРИКАНСЬКІ БОЇНГИ ТЕПЕР БУДУТЬ В ПАРАШЕ СТОЯТИ НА ПРИКОЛІ,
БО БЕЗ ДОГЛЯДУ І ЗАПЧАСТИН ЇХ У ПРОСТАНСТВО ЄС ПУСКАТИ НЕ БУДУТЬ
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18.03.2021 12:26
+1
маде ін Чайна поки що це погана якість як авто, так і літаків з потягами.
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18.03.2021 12:27
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Имею большие сомнения в эффективности этого шага. РФ, как и многие другие страны сидит на продукции из Китая.
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18.03.2021 12:13 Відповісти
думаю что китаезы это ну оооочень хорошо понимают.......
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18.03.2021 12:21 Відповісти
маде ін Чайна поки що це погана якість як авто, так і літаків з потягами.
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18.03.2021 12:27 Відповісти
В список частичных исключений попала продукция, необходимая для безопасности полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержания правительственного космического сотрудничества, а также экспорт дочерним филиалам, полностью принадлежащим американским компаниям и другим иностранным филиалам американских компаний, находящихся в США. Источник: https://biz.censor.net/n3254059

ВСІ АМЕРИКАНСЬКІ БОЇНГИ ТЕПЕР БУДУТЬ В ПАРАШЕ СТОЯТИ НА ПРИКОЛІ,
БО БЕЗ ДОГЛЯДУ І ЗАПЧАСТИН ЇХ У ПРОСТАНСТВО ЄС ПУСКАТИ НЕ БУДУТЬ
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18.03.2021 12:26 Відповісти

ай,красава !
а про внешний долг США умеешь ?
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18.03.2021 12:44 Відповісти
а что в США есть внешний долг?
Облигации США выпущенные в USD являются внутренним долгом,
так само как ОВГЗ Украины выпущены в гривнах.
сколько нужно баксов для того долга США столько и нарисуют
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18.03.2021 13:45 Відповісти
да у вас бенефис сегодня,пацаны..
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18.03.2021 14:23 Відповісти
Це ти про вашу КАЦАПСЬКУ МАНТРУ ?
Так Америка навіть з таким боргом живе десь у 150 разів краще
ніж твоя паРаша Московія
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18.03.2021 16:39 Відповісти
100%
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18.03.2021 16:41 Відповісти
Не сумнівайся
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18.03.2021 16:45 Відповісти
цум бефель
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18.03.2021 17:24 Відповісти
а з лахтовської як перекладається?
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18.03.2021 17:25 Відповісти
та нах оно тебе надо
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18.03.2021 17:32 Відповісти
Щоб Лахту бачити здалеку і с першого разу
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18.03.2021 23:52 Відповісти
Bitte in Zukunft aufs morgendliche kiffen verzichten..
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19.03.2021 09:20 Відповісти
І це буде дуууже боляче для Лвптєстану.
Ех, якби ще в нас був Президент, а не потерпілий!...
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18.03.2021 13:27 Відповісти
Не потерпілий, а кремлєфіл і совкодрочер з Кривого Рогу )
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18.03.2021 16:41 Відповісти

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