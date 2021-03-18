Досудебное расследование по делу главы ОАСК Вовка завершено, – НАБУ

Завершено следствие по делу о злоупотреблениях в Окружном административном суде Киева (ОАСК) по фактам совершения попыток захвата госвласти, препятствовании работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием головой и судьями в сговоре с рядом других лиц.

Также 17 марта подозреваемым открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Среди подозреваемых: глава ОАСК, два его заместителя, судьи ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины, два адвоката. Всего подозревают 11 человек.

По версии следствия, все они действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая намеревалась захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Также НАБУ отмечает, что фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приостановил дело в отношении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, после того как подсудимый в шестой раз не явился в суд.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.