NASA представило звуки передвижения Perseverance на Марсе. ВИДЕО

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало первые звуки движения марсохода Perseverance по поверхности Красной планеты.

Об этом сообщает Space.com.

Как отмечается, микрофон входа, спуска и посадки (EDL) апппарата Perseverance записал более 16 минут звука во время поездки 7 марта на расстояние 27,3 метра на дне кратера Езеро шириной 45 км на Марсе, передает Укринформ.

Кроме этого, микрофон EDL уловил марсианский ветер и разные жужжания марсохода.

У Perseverance также есть второй микрофон, который является частью инструмента SuperCam марсохода. Он уже хорошо себя зарекомендовал, записывая свист ветра и щелчки, которые создал лазер аппарата.

Отмечается, что эти аудиофайлы нужны NASA в основном для оценки работоспособности всех систем марсохода, чтобы убедиться, что во время доставки и посадки ничего не повредилось. Кроме того, подробные сведения о щелчках с SuperCam могут раскрыть важные характеристики раскрытых пород, в том числе их твердость и наличие у них покрытия.

Perseverance прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли.