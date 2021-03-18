АРМА разыскало долей в уставных капиталах на 1,7 миллиарда

За январь и февраль Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) по обращениям правоохранителей разыскало долей в уставных капиталах компаний на сумму 1,744 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

За два месца текущего года Агентство получило 413 обращений относительно осуществления мероприятий по выявлению и розыску активов, в том числе 180 от Национальной полиции, 73 – от Государственной фискальной службы, 58 обращений от органов прокуратур, 29 – от Службы безопасности.

В результате обработки указанных обращений выявлены и разысканы следующие активы: доли в уставных капиталах стоимостью 1, 744 млрд грн; денежные средства: 109 млн грн, 42,3 тыс. евро; 449 земельных участков; 383 объекта недвижимости.

При этом разыскали 6 единиц имущественных прав интеллектуальной собственности, 4 единицы водного транспорта, 4 единицы автомобильного транспорта и1 единицу авиатранспорта.