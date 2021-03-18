Вагоностроительный завод Тигипко получил 165 миллионов убытка

АО "Днепровагонмаш" (ДВМ), крупное вагоностроительное предприятие, контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС" Сергея Тигипко, в 2020 году, по предварительным данным, получило консолидированный чистый убыток в размере 165,48 млн грн, тогда как в 2019 году консолидированная чистая прибыль составляла 334,25 млн грн.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) повестке дня общего собрания акционеров компании 22 апреля, ее нераспределенная прибыль к 1 января 2021 года составила 432,46 млн грн (годом ранее - 590,55 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

"Днепровагонмаш" производит глуходонные и люковые полувагоны, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации и другие вагоны.

Как сообщалось, в 2019 году завод получил консолидированную чистую прибыль в размере 334,27 млн грн, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2018 года, консолидированный чистый доход вырос на 2% - до 3 млрд 320 млн грн.

Зарегистрированные на Кипре Т.A.S. Overseas Investments Limited и Sertaco Limited владеют соответственно 51,5256% и 46,2938% акций АО "Днепровагонмаш".

В числе аффилированных с "Агро Плюс Экспо" лиц указаны Sertaсo Limited (владеет более 27,435% акций "Днепровагонмаша"), ООО "Алькантара Инвест" (18,858%), ЧАО "Страховая группа "ТАС" (более 2,9%), кипрская Alkemi Limited (2,18%), финкомпания "Центр финансовых решений" (1,3%) и ООО "Центр финансовых решений" (0,6%). ООО "Агро Плюс Экспо" после приобретения доминирующего пакета владеет 42,633%.

Все компании объединяет группа "ТАС" Сергея Тигипко, контролирующая предприятие.

"Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные технологические транспортные средства.