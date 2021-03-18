Криворожские предприятия "Метинвеста" пополнили бюджеты всех уровней на 9,9 миллиарда

За прошедший год криворожские предприятия компании "Метинвест" пополнили государственный и местный бюджеты на 9,9 млрд грн. Среди самых крупных налогоплательщиков: Северный, Центральный, Южный и Ингулецкий горно-обогатительные комбинаты.

Основными источниками финансирования бюджетов являются налог на прибыль, единый социальный налог, налог на доходы физических лиц и плата за пользование недрами. Всего в 2020 году компания "Метинвест" увеличила выплаты налогов и сборов до 22,1 млрд грн. Это на 5% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году предприятия "Метинвеста" отказались от предложенных Верховной Радой Украины налоговых каникул в связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с июля по сентябрь Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период Кривой Рог дополнительно получил 78 млн грн. Эти средства направили на выплату заработной платы работникам коммунальных предприятий, обеспечение больниц необходимым оборудованием, ремонт объектов инфраструктуры.

"Предприятия "Метинвеста" являются градообразующими в Кривом Роге - основными работодателями для жителей города и соседних сел и крупнейшими налогоплательщиками. Предприятия продолжают реализовывать социально-важные проекты для жителей, наши инвестиции носят стратегический характер и направлены на долгосрочное развитие города и объединенных территориальных громад. В течение многих лет "Метинвест" помогает улучшать инфраструктуру, строит спортивные и культурные объекты, поддерживает образовательные учреждения. В прошлом году мы столкнулись с новым вызовом – пандемией COVID-19. И направили все усилия на борьбу с коронавирусом, поддержку городских и сельских медицинских учреждений", - подчеркнул генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков.

Совместно с фондами акционеров компании Рината Ахметова и Вадима Новинского предприятия передали для медицинских учреждений города 20 аппаратов ИВЛ экспертного класса, ПЦР-анализатор, спецбоксы для транспортировки больных, экспресс-тесты, биокостюмы, респираторы и маски с высокой степенью защиты. При поддержке Ингулецкого ГОКа отремонтировали два бокса инфекционного отделения больницы №17, приобрели для медучреждения кислородные концентраторы.

В рамках меморандумов о социальном партнерстве предприятия "Метинвеста" также системно развивают территориальные громады Карповки, Новолатовки, Широкого, Глееватки, Червоненки и пгт Петрово, где проживают работники и члены их семей. Комбинаты ремонтируют школы, детские сады, амбулатории и больницы, приобретают необходимое медицинское оборудование, компьютерную технику, ремонтируют дороги, детские и спортивные площадки.