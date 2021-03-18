Иностранцы продолжили скупать украинские облигации внутреннего займа

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков уменьшился на 3,73 млрд грн (на 0,7%) до 519,9 млрд грн. При этом портфель нерезидентов увеличился на 2,11 млрд грн (на 2,1%) – до 104,52 млрд грн,

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Объем ОВГЗ юрлиц также сократился на 3,72 млрд грн (на 6,6%) до 52,56 млрд грн. При этом портфель облигаций в собственности физлиц вырос на 0,18 млрд грн (на 1,3%), до 14,49 млрд грн, теробщин – на 0,04 млрд грн (на 16,3%), до 0,27 млрд грн, Нацбанка – остался без изменений.

В целом портфель ОВГЗ сократился на 5,12 млрд грн (на 0,5%) – до 1,014 трлн грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 16 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее. При этом Минфину удалось снизить ставки только по самым коротким трехмесячным облигациям, тогда как для других ОВГЗ в гривне они вновь начали расти.