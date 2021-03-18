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Новини
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Фонд гарантирования планирует в два раза увеличить сумму выплат вкладчикам

Фонд гарантирования планирует в два раза увеличить сумму выплат вкладчикам

В 2021 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует увеличить сумму возмещения в два раза – до 400 тыс. грн.

Для этого необходимо провести реструктуризацию долгов, которые остались в результате банковского кризиса 2014-2017 годов, заявила финансовый директор Фонда Елена Нужненко.

По ее словам, запрос украинцев на повышение гарантированной суммы возмещения – экономически обоснованный, так как в последний раз ее увеличивали в 2012 году.

"Фонд, понимая нужны вкладчиков, инициирует начало поэтапного повышения. Первый шаг мы планируем совершить уже в этом году и увеличить сумму возмещения вдвое до 400 тыс. грн. Правда для этого нам нужно решить ключевой для Фонда вопрос – провести реструктуризацию долгов, оставшихся в наследство от банковского кризиса 2014-2017 годов", – сказала она.

Нужненко подчеркнула, что "утверждение программы реструктуризации, повышения суммы возмещения по вкладам и распространение гарантий на "Ощадбанк" - единственный пакет законопроектов, принятие которого откроет путь к качественным изменениям системы гарантирования".

В пресс-службе отметили, что во время банковского кризиса 2014-17 годов для своевременных и полных выплат вкладчиков почти 90 неплатежеспособных банков Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и Национального Банка Украины.

"На сегодняшний день Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - начисленные проценты. Также было перечислено Минфину 19,6 млрд грн, в том числе 7 млрд грн процентов", – говорится в сообщении.

При этом остаток долга перед государством сегодня составляет 46,9 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов.

Автор: 

Джерело:  Фонд гарантирования
банки (6954) Фонд гарантування вкладів (1450)


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Топ коментарі
+1
Уже в вкладчиками банков однодневок, расчитались? Надра, Дельта банк, Финансы и Кредит, Крещатик. Всем уже деньги вернули??? Очередная приманка, для депозитеров.
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18.03.2021 12:58
+1
Давно вже необхідно це зробити. Де можливо більш-менш безпечно зберігати гроші ? На банк.рахунку. І зараз ця сума обмежена екв. 200 тис грн, що буде десь 7000 USD. Якщо більше - іди в інший банк, там відкривай. Ні, банк прийме й більше, просто якщо він "лусне" то більше 200 тис ти не отримаєш.
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18.03.2021 16:24
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Дай Бог!
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18.03.2021 11:46 Відповісти
Уже в вкладчиками банков однодневок, расчитались? Надра, Дельта банк, Финансы и Кредит, Крещатик. Всем уже деньги вернули??? Очередная приманка, для депозитеров.
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18.03.2021 12:58 Відповісти
Мне из Дельта банка вернули все в полном объеме.
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18.03.2021 13:09 Відповісти
Это, сколько, если не секрет?
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18.03.2021 14:33 Відповісти
Неужто, сразу так и вернули? Или пришлось ждать, как всем, почти год-полтора?
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18.03.2021 16:22 Відповісти
Конечно не сразу, где-то через пол года.
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18.03.2021 21:44 Відповісти
Пишите сразу миллион. Всё равно к банковской системе, управляемой зэбаранами, доверия ноль.
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18.03.2021 13:01 Відповісти
то ли дело при Порохе и лерке банки были! Броня! Или уже забыл?
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18.03.2021 16:08 Відповісти
Напомни
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18.03.2021 16:08 Відповісти
Давно вже необхідно це зробити. Де можливо більш-менш безпечно зберігати гроші ? На банк.рахунку. І зараз ця сума обмежена екв. 200 тис грн, що буде десь 7000 USD. Якщо більше - іди в інший банк, там відкривай. Ні, банк прийме й більше, просто якщо він "лусне" то більше 200 тис ти не отримаєш.
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18.03.2021 16:24 Відповісти
Що дурні, які готові нести гроші в банки вже скінчилися?
400000 не врятують ситуацію. Ніхто нічого в банки не понесе, бо у населення гроші скінчилися від вашого умілого керівництва. Та і ще нести під такі проценти? ОВГЗ купуєте під 10-12%, а думаєте, що лохи вам під 5-6% принесуть??? Не має до вас жодної довіри, краще квартиру купити, чи шматок землі, чи просто зберігати у банці...
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18.03.2021 16:39 Відповісти

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