Фонд гарантирования планирует в два раза увеличить сумму выплат вкладчикам
В 2021 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует увеличить сумму возмещения в два раза – до 400 тыс. грн.
Для этого необходимо провести реструктуризацию долгов, которые остались в результате банковского кризиса 2014-2017 годов, заявила финансовый директор Фонда Елена Нужненко.
По ее словам, запрос украинцев на повышение гарантированной суммы возмещения – экономически обоснованный, так как в последний раз ее увеличивали в 2012 году.
"Фонд, понимая нужны вкладчиков, инициирует начало поэтапного повышения. Первый шаг мы планируем совершить уже в этом году и увеличить сумму возмещения вдвое до 400 тыс. грн. Правда для этого нам нужно решить ключевой для Фонда вопрос – провести реструктуризацию долгов, оставшихся в наследство от банковского кризиса 2014-2017 годов", – сказала она.
Нужненко подчеркнула, что "утверждение программы реструктуризации, повышения суммы возмещения по вкладам и распространение гарантий на "Ощадбанк" - единственный пакет законопроектов, принятие которого откроет путь к качественным изменениям системы гарантирования".
В пресс-службе отметили, что во время банковского кризиса 2014-17 годов для своевременных и полных выплат вкладчиков почти 90 неплатежеспособных банков Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и Национального Банка Украины.
"На сегодняшний день Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - начисленные проценты. Также было перечислено Минфину 19,6 млрд грн, в том числе 7 млрд грн процентов", – говорится в сообщении.
При этом остаток долга перед государством сегодня составляет 46,9 млрд грн, по которым до 2031 года будет начислено еще 64,16 млрд грн процентов.
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400000 не врятують ситуацію. Ніхто нічого в банки не понесе, бо у населення гроші скінчилися від вашого умілого керівництва. Та і ще нести під такі проценти? ОВГЗ купуєте під 10-12%, а думаєте, що лохи вам під 5-6% принесуть??? Не має до вас жодної довіри, краще квартиру купити, чи шматок землі, чи просто зберігати у банці...