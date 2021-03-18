Киев на три недели вводит жесткий карантин
С 00:00 20 марта в Киеве вводятся строгие карантинные ограничения.
Карантин продлится три недели – до 9 апреля. Об этом во время брифинга заявил городской глава столицы Виталий Кличко.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Киеве критическая.
Согласно решению Комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, начиная с 20 марта, в Киеве будет запрещено:
- работа культурных учреждений: театров, кинотеатров, музеев, концертных залов;
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на человека);
- проведение массовых мероприятий;
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
При этом заведения общественного питания будут работать только на вынос, салоны красоты и фитнес залы будут принимать посетителей только по предварительной записи.
В то же время продолжать работать детские садики, а школьники после окончания каникул продолжат обучение в дистанционном режиме.
Транспорт будет работать в обычном режиме.
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