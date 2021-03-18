Киев на три недели вводит жесткий карантин

С 00:00 20 марта в Киеве вводятся строгие карантинные ограничения.

Карантин продлится три недели – до 9 апреля. Об этом во время брифинга заявил городской глава столицы Виталий Кличко.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Киеве критическая.

Согласно решению Комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, начиная с 20 марта, в Киеве будет запрещено:

работа культурных учреждений: театров, кинотеатров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на человека);

проведение массовых мероприятий;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

При этом заведения общественного питания будут работать только на вынос, салоны красоты и фитнес залы будут принимать посетителей только по предварительной записи.

В то же время продолжать работать детские садики, а школьники после окончания каникул продолжат обучение в дистанционном режиме.

Транспорт будет работать в обычном режиме.