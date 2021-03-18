Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на автогаз

Цены сжиженного газа 18 марта в крупных сетях АЗС выросли на 10-50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

В розничной сети "Привата" в среднем цены повысились на 5-7 копеек – до 14,74-14,78 грн/л. В ряде областей, например в Волынской и Сумской облатсях, газ подорожал на 25 копеек. В некоторых других регионах – на 10-20 копеек.

На 20 копеек – до 16,18 грн/л – выросла цена сжиженного газа и в сети WOG. На АЗС ОККО цены на газ повысились на 26 копеек – 16,25 грн/л. Наибольшее подорожание ресурса отмечено в сети "Автопорт" – цена выросла на 50 копеек – с 15,80 до 16,30 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", Marshal, Motto и Prime подняли цены на 10-20 копеек.

Средняя стоимость СУГ по Украине 18 марта составила 15,52 грн/л.