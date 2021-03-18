Кабмин одобрил подписание соглашения об авиасообщении с Сербией

Правительство одобрило распоряжение "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия о воздушном сообщении".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомтсва.

"Несмотря на пандемию и кризис в мировой авиации мы продолжаем работу по расширению перечня стран, с которыми сотрудничаем в авиаперевозках, и проходим необходимые внутригосударственные процедуры для заключения будущих соглашений. Правительство поддержало проект Соглашения о воздушном сообщении с Сербией и своим решением уполномочило председателя Государственной авиационной службы Александра Бильчука подписать его от украинской стороны", - отметил он.

По словам Криклия, заключение Соглашения позволит создать двустороннюю договорно-правовую базу, необходимую для осуществления регулярных воздушных перевозок между Украиной и Сербией. Это в свою очередь будет способствовать активизации двусторонних связей, налаживанию и расширению эффективных двусторонних экономических отношений, а также позволит либерализовать рынок воздушных перевозок между двумя странами.