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Кабмин объявил конкурс на должность главы Госинспекции архитектуры и градостроительства

Кабмин объявил конкурс на должность главы Госинспекции архитектуры и градостроительства

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Согласно объявлению, размещенному на сайте вакансий государственной службы, тестирование участников назначено на 1 апреля. Документы от кандидатов принимаются до 24 марта, передает Интерфакс-Украина.

Среди требований к кандидату, в частности, высшее образование не ниже степени магистра, общий стаж работы не менее семи лет, и не менее трех – на госслужбе, владение украинским и иностранным языками (английским или французским). Срок назначения на должность – пять лет с правом повторного назначения без конкурса.

Как сообщалось, президент Украины 4 марта подписал обновленный закон, который дал Кабмину возможность возобновить проведение конкурсов на должности на госслужбе.

Правительство в декабре 2020 года согласовало создание Государственной инспекции архитектуры и градостроительства и ликвидацию двух ранее созданных органов.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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