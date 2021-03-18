Витренко подписал приказ о ликвидации шахты "Надия" на Львовщине

Работа ЧАО "Шахта "Надия" во Львовской области будет прекращена с 30 июня 2022 года.

Соответствующий приказ №11 от 9 марта 2021 года о мероприятиях по подготовке шахты к ликвидации за подписью и.о. министра энергетики Юрия Витренко обнародован на сайте Минэнерго.

Согласно документу, остановка доработки подготовленных запасов угля должна быть выполнена до 28 февраля 2022 года.

Приказ также предусматривает погашение текущей задолженности по зарплате перед шахтерами предприятия, а также сокращение работников, не задействованных в подготовке шахты к ликвидации.

Ранее бывший глава ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский отмечал, что шахта "Надия" практически исчерпала свои запасы, напоминает Интерфакс-Украина.

Минэнерго в сентябре 2020 года сообщило о передаче в Генпрокуратуру и СБУ материалов финансового аудита шахты "Надия" о нарушениях в ее работе и причиненных обществу убытков. Речь, в частности, шла о приписках объемов добытого угля, занижении цен на угольную продукцию и закупках по завышенным ценам.

ЧАО "Шахта "Надия", 100% акций которого принадлежит Минэнерго, в 2020 году добыло 59,3 тыс. тонн рядового угля, в 2019 году – 101,3 тыс. тонн, в 2018 – 159,9 тыс. тонн, в 2017 году – 202,5 тыс. тонн.

Чистый убыток "Надии" в 2019 году возрос в девять раз по сравнению с 2018 годом – до 67,11 млн грн, чистый доход снизился на 34,8% – до 187,61 млн грн. За девять месяцев 2020 года чистый убыток составил 61,56 млн грн, чистый доход – 115,11 млн грн.