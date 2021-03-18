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Для авторизации в приложении "Дія" запустят технологию NFC, – Федоров

Для авторизации в приложении

Министр цифровой трансформации Украины Максим Федоров сообщил, что портал "Дія" для авторизации будет использовать бесконтактную технологию NFC.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Что изменится с новой технологией? Теперь вы сможете стать пользователем "Дії", если у вас есть ID-паспорт, но ваш банк не подключен к системе BankID Нацбанка. Скоро стартует бета-тест NFC-авторизации и технологии PhotoID в приложении. Это будет дополнительный способ авторизации. Приложив паспорт к "Дія", можно будет авторизоваться в пару кликов, пока приложение считает номер документа", – отметил он.

По словам министра, эта инициатива также подойдет для 14-летних украинцев, которые уже имеют ID-паспорт, но не являются клиентами банков.

"С помощью технологии PhotoID можно подтвердить личность вместо переавторизации. PhotoID будет достаточно, чтобы продолжать пользоваться "Дією" без необходимости снова авторизоваться и заново добавлять цифровые документы. Например, свидетельство о рождении вашего ребенка", – добавил Федоров.

Автор: 

Джерело:  Telegram
паспорт (234) Дія (622)


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Кто подскажет как на Нокия 1101 поставить додаток "Дія" ?
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18.03.2021 13:56 Відповісти

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