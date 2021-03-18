Для авторизации в приложении "Дія" запустят технологию NFC, – Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Максим Федоров сообщил, что портал "Дія" для авторизации будет использовать бесконтактную технологию NFC.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Что изменится с новой технологией? Теперь вы сможете стать пользователем "Дії", если у вас есть ID-паспорт, но ваш банк не подключен к системе BankID Нацбанка. Скоро стартует бета-тест NFC-авторизации и технологии PhotoID в приложении. Это будет дополнительный способ авторизации. Приложив паспорт к "Дія", можно будет авторизоваться в пару кликов, пока приложение считает номер документа", – отметил он.

По словам министра, эта инициатива также подойдет для 14-летних украинцев, которые уже имеют ID-паспорт, но не являются клиентами банков.

"С помощью технологии PhotoID можно подтвердить личность вместо переавторизации. PhotoID будет достаточно, чтобы продолжать пользоваться "Дією" без необходимости снова авторизоваться и заново добавлять цифровые документы. Например, свидетельство о рождении вашего ребенка", – добавил Федоров.