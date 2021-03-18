Канцлер Австрии начал летать самолетом Фирташа, – австрийские СМИ

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц использовал при возвращении из Израиля в Вену частный самолет, принадлежащий компании, связанной с беглым украинским олигархом Дмитрием Фирташем.

Как пишет австрийское издание ZackZack, глава австрийского правительства вылетел 4 марта из Вены в Тель-Авив на датском государственном самолете вместе с премьером Мете Фредериксен для переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передает Укринформ.

Однако обратно официальная делегация во главе с Курцем вернулась уже частным самолетом, который затем вернулся в Киев.

"Однако назад Курц полетел не датским государственным самолетом, а вместе с австрийской делегацией на арендованном частном самолете. За самолетом – через операционную компанию Avcon Jet AG – стоит противоречивая личность: украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Его считают любимцем президента России Владимира Путина, а власти США разыскивает его по обвинению в коррупции. Процесс по его экстрадиции затянулся на годы", – отмечает издание.

Самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK, ​​которым летал Курц, официально принадлежит компании Raiffeisen Aircraft Finance GmbH и используется по договору лизинга компанией Ukrinvest Holding AG, которая основана в Вене и связана с Фирташем. Ukrinvest Holding AG в 2017 году заключила договор, согласно которому за эксплуатацию этого самолета отвечает венская компания Avcon Jet AG.

PR-агент Фирташа Даниэль Капп заявил изданию, что самолет OE-IRK "хотя и находится в собственности компании, которую можно отнести к Фирташу, но все же управляется автономно третьей стороной".

В австрийской федеральной канцелярии в ответ на запрос ZackZack сообщили, что это был "абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании как Avcon Jet".

"Кто владеет соответствующим воздушным судном, нам неизвестно, и это не имеет значения", – заявили в канцелярии правительства Австрии.

Австрийское издание также отмечает , что Фирташ живет в Вене на вилле, принадлежащей Александеру Шютцу – одному из крупных доноров "Австрийской народной партии" (ÖVP), лидером которой сейчас является Себастьян Курц.

При этом ZackZack указывает, что это не единственная связь Фирташа с ÖVP. PR-менеджер Фирташа Даниэль Капп ранее был спикером другого лидера ÖVP Йозефа Прёля (вице-канцлер и министр финансов Австрии в 2008-2011 годах).

Кроме того, через существующее только на бумаге "Агентство по модернизации Украины" Фирташ также связан с бывшим министром юстиции Австрии Вольфгангом Брандштеттером и политическим наставником Курца Михаэлем Шпинделеггером.

Кроме того, в юридической команде украинского олигарха работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, который ранее был политиком от правопопулистской "Австрийской партии свободы".

Как сообщалось, Дмитрий Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор как был арестован по запросу США. В США олигарха обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии. В случае признания виновным в США Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества. Все эти годы олигарх пытается занянуть свою экстрадицию с помощью судов.

В конце июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, подтвердив законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции - Высшего земельного суда Вены - об экстрадиции Фирташа.

А июле того же года министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Однако адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача Фирташа США отложена.