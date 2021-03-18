Кабмин ограничил максимальную сумму компенсации за покупку сельхозтехники

Кабинет министров на заседании 17 марта внес изменения в Порядок использования средств по программе частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно проекту решения, внесенными изменениями уточнены полномочия Минэкономики в части формирования перечня техники, которая участвует в программе, а также ограничена максимальная сумма компенсации для одного сельхозпроизводителя в год на уровне 10 тыс. размеров минимальной зарплаты.

Как отмечают в Минэкономики, таким образом один сельхозпроизводитель может рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 60 млн грн.

В целом на финансирование этой программы в 2021 году предусмотрено 1 млрд грн.

Получить 25% компенсации стоимости за приобретенную сельхозтехнику могут юридические лица и физические лица-предприниматели - сельхозпроизводители.

По данным министерства, с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года по программе "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" выплачено 892,6 млн грн компенсации за приобретенные 14 946 единиц сельхозтехники.