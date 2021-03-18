Минфин сменил главу Госипотечного учреждения

Министерство финансов назначило главой правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Егора Притулу.

Как сообщается на сайте ГИУ, Притула назначен на должность с 17 марта сроком на один год.

Ранее Евгений Притула занимал должность советника главы правления группы советников главы правления государственного "Укрэксимбанка", где заработал в прошлом году 1,69 млн грн.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Кабмин предоставил ГИУ государственные гарантии на 3 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2020 году.

Напомним, в декабре 2019 года правительство предоставило ГИУ государственные гарантии на сумму 3,7 млрд грн для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2019 году, в ноябре 2019 года – на сумму 1,2 млрд грн.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности – рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.