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"Нафтогаз" отменил требования Госаудитслужбы на 72 миллиарда через суд

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил требование Государственной аудиторской службы от 5 октября 2020 года о необходимости устранения "Нафтогазом" нарушений, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Соответствующее решение ОАСК принял 9 марта, передает Finbalance.

В отмененных судом по иску "Нафтогаза" требованиях Госаудитслужбы содержались выводы госаудита о выявленных во время ревизии нарушениях "Нафтогазом" требований действующего законодательства.

В частности, указывалось, что расчет "Нафтогазом" резерва сомнительных долгов за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на общую сумму 38,44 млрд грн привел к занижению финансового результата и недопоступлению в госбюджет дивидендов на сумму 35,32 млрд грн. Госаудитслужба требовала от "Нафтогаза" доплатить дивиденды на эту сумму.

Кроме того, Госудитслужба заявила о завышении "Укртрансгазом" (входит в группу "Нафтогаза") прочих операционных расходов и занижении прибыли на общую сумму 37,3 млрд грн. Это в свою очередь повлияло на снижение прибыли "Нафтогаза" и размера выплаченных в госбюджет дивидендов.

Однако суд счел доводы Госаудитслужбы необоснованными

Госаудитслужба также требовала от "Нафтогаза" осуществить корректировку в части увеличения доходов за охваченный ревизией период на сумму 3,1 млрд грн за счет отражения в их составе штрафов, пени, неустойки по решениям судов.

Аудиторы также указывали, что неприменение "Нафтогазом" мер по ограничению поставок газа крупным должникам - предприятия ТКЭ привело к недополучению "Нафтогазом" доходов на сумму 2,4 млрд грн. В связи с чем, Госаудитслужба требовала от "Нафтогаза" осуществить корректировку финансовой отчетности "Нафтогаза" и перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год на сумму 2,1 млрд грн.

Суд согласился с доводами "Нафтогаза", что упомянутые спорные отопительные периоды не охватывают проверяемый период ответчиком в пределах ревизии. ОАСК также счел необоснованными ряд других выводов аудиторов Госаудитслужбы.

Как сообщалось, в феврале генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о нескольких открытых производствах в отношении НАК "Нафтогаз Украины", в частности, его недавнего аудита Государственной аудиторской службой.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
аудит (336) Нафтогаз (3310) Держаудитслужба (93) Окружний адмінсуд Києва (152)


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Топ коментарі
+5
Кобелеву надо срочно премию себе выписать от суммы отбитого штрафа! Срочно!
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18.03.2021 15:55
+5
Оказывается, что суд с округи Киева лучше разбирается в аудите, чем Госаудитслужба.
Или суд был куплен, или в госаудитслужбе работают профаны, что сомнительно.
Какой вопрос не возьми, то ли полеты в космос, то ли бурение скважин, везде судьи выглядят как профи, хотя нигде не работали. А спецы, проработавшие в своих отраслях по 20-30 лет выглядят на фоне этих судей как второклассники.
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18.03.2021 17:59
+4
схема на уровне школы 5 класса...слишь, друган, открой фирму -однодневку -я тебе предоплату кину на пару десятков миллиардов...а потом забанкротишся и разделим пополам. А я потом все спишу как "сомнительные долги".

в адекватной правовой стране сразу было бы пачка уголовных дел и вопросов:
1. как можно забанкротить фирму с такими долгами (уголовка тому ликвидатору кто согласовал банкротство)
2. как можно давать активы фирме многократно превышающие ее уставной фонд? (уголовка директору нафтогаза или лицу согласовавшему передачу активов неизвестно куда и под что)
3. велась ли претензионная работа Нефтегазом? Когда? когда забанкротилась уже фирма?) (уголовка юр отделу нафтогаза)

но мы ведь живем в стране клоуна под коксом и генпрокурора "очка государева"...какое там
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18.03.2021 19:12
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Кобелеву надо срочно премию себе выписать от суммы отбитого штрафа! Срочно!
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18.03.2021 15:55 Відповісти
А кто будет платить за подареный газ фирме однодневке? А трубы по тройной цене?
Нормально - рыжего в сизо вместе с подельниками. Бабло мамка вернет, которое бюджет Украины эта вороватая особь профукала - выпустить и выгнать с работы. Премию дали ошибочно
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18.03.2021 17:54 Відповісти
Оказывается, что суд с округи Киева лучше разбирается в аудите, чем Госаудитслужба.
Или суд был куплен, или в госаудитслужбе работают профаны, что сомнительно.
Какой вопрос не возьми, то ли полеты в космос, то ли бурение скважин, везде судьи выглядят как профи, хотя нигде не работали. А спецы, проработавшие в своих отраслях по 20-30 лет выглядят на фоне этих судей как второклассники.
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18.03.2021 17:59 Відповісти
При таких деньжищах, которыми крутит Кобелёв с его "иностранной налядовой радой" он любой "суд" в состоянии купить. Вместе з кишками и говном в них этих судистов. И так называемый верховный без проблем купит.
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18.03.2021 19:38 Відповісти
схема на уровне школы 5 класса...слишь, друган, открой фирму -однодневку -я тебе предоплату кину на пару десятков миллиардов...а потом забанкротишся и разделим пополам. А я потом все спишу как "сомнительные долги".

в адекватной правовой стране сразу было бы пачка уголовных дел и вопросов:
1. как можно забанкротить фирму с такими долгами (уголовка тому ликвидатору кто согласовал банкротство)
2. как можно давать активы фирме многократно превышающие ее уставной фонд? (уголовка директору нафтогаза или лицу согласовавшему передачу активов неизвестно куда и под что)
3. велась ли претензионная работа Нефтегазом? Когда? когда забанкротилась уже фирма?) (уголовка юр отделу нафтогаза)

но мы ведь живем в стране клоуна под коксом и генпрокурора "очка государева"...какое там
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18.03.2021 19:12 Відповісти
Согластно решения суда есть не нарушения в сумме 72 милларда , а "спорные отопительные периоды", да и те не охватывают проверяемый период ответчика, тоесть перед народом-владельцем гос.капитала нет периода в котором должен отчитываться Кобелев за управление активами, Кобелеву и Ко суд рвзрешает управлять и пользоваться гос.активами как своими собственными? Де факто прихватизация . Еще бы нотариус разрешил.

Тоесть население должно верить Кобелеву и власти ,что повышение тарифов и недостача в 72 миллиарда не повязаны между собой,а совдение - точно маразм по Киселеву из РФ зомбоящика.
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18.03.2021 19:16 Відповісти
Ха-ха! Забыли уже, кто озолотил-осеребрил Кобелёва такой синекурой, как голова государственного предприятия Нафтогаз. Такой "человечище", что даже церковный орден от Филарета получил

"Нафтогаз" отменил требования Госаудитслужбы на 72 миллиарда через суд - Цензор.НЕТ 4877
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18.03.2021 19:45 Відповісти
Комментировать бесполезно. Треба з цим всім держлайлом шось робить. Так, в черговий раз. Поки не вичистимо.
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18.03.2021 21:02 Відповісти
Падонки украли почти Бюджет Вооруженных Сил !! Куда только Зенелох смотрит ??
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18.03.2021 23:25 Відповісти
Так там же період з жовтня 2018-го, ще при сивочолому.
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19.03.2021 10:50 Відповісти
Нада трубы попилять на металл, металл продать, а деньги раздать простым украинцам - ведь это национальное достояние
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19.03.2021 08:13 Відповісти
і при цьому українці переживають, що німці добудують ПП2 і перестануть платити Україні за транзит москальського газу.... Скоріше би добудували, щоб остаточно збанкротувати такий нафтогаз і ту срану газову трубу!
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19.03.2021 09:17 Відповісти
Решение суда из разряда "для тех кто не понял в какой стране живем" бладь всю систему надо обнулить на ...
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19.03.2021 13:12 Відповісти

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