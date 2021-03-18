"Нафтогаз" отменил требования Госаудитслужбы на 72 миллиарда через суд
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил требование Государственной аудиторской службы от 5 октября 2020 года о необходимости устранения "Нафтогазом" нарушений, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Соответствующее решение ОАСК принял 9 марта, передает Finbalance.
В отмененных судом по иску "Нафтогаза" требованиях Госаудитслужбы содержались выводы госаудита о выявленных во время ревизии нарушениях "Нафтогазом" требований действующего законодательства.
В частности, указывалось, что расчет "Нафтогазом" резерва сомнительных долгов за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на общую сумму 38,44 млрд грн привел к занижению финансового результата и недопоступлению в госбюджет дивидендов на сумму 35,32 млрд грн. Госаудитслужба требовала от "Нафтогаза" доплатить дивиденды на эту сумму.
Кроме того, Госудитслужба заявила о завышении "Укртрансгазом" (входит в группу "Нафтогаза") прочих операционных расходов и занижении прибыли на общую сумму 37,3 млрд грн. Это в свою очередь повлияло на снижение прибыли "Нафтогаза" и размера выплаченных в госбюджет дивидендов.
Однако суд счел доводы Госаудитслужбы необоснованными
Госаудитслужба также требовала от "Нафтогаза" осуществить корректировку в части увеличения доходов за охваченный ревизией период на сумму 3,1 млрд грн за счет отражения в их составе штрафов, пени, неустойки по решениям судов.
Аудиторы также указывали, что неприменение "Нафтогазом" мер по ограничению поставок газа крупным должникам - предприятия ТКЭ привело к недополучению "Нафтогазом" доходов на сумму 2,4 млрд грн. В связи с чем, Госаудитслужба требовала от "Нафтогаза" осуществить корректировку финансовой отчетности "Нафтогаза" и перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год на сумму 2,1 млрд грн.
Суд согласился с доводами "Нафтогаза", что упомянутые спорные отопительные периоды не охватывают проверяемый период ответчиком в пределах ревизии. ОАСК также счел необоснованными ряд других выводов аудиторов Госаудитслужбы.
Как сообщалось, в феврале генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о нескольких открытых производствах в отношении НАК "Нафтогаз Украины", в частности, его недавнего аудита Государственной аудиторской службой.
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Нормально - рыжего в сизо вместе с подельниками. Бабло мамка вернет, которое бюджет Украины эта вороватая особь профукала - выпустить и выгнать с работы. Премию дали ошибочно
Или суд был куплен, или в госаудитслужбе работают профаны, что сомнительно.
Какой вопрос не возьми, то ли полеты в космос, то ли бурение скважин, везде судьи выглядят как профи, хотя нигде не работали. А спецы, проработавшие в своих отраслях по 20-30 лет выглядят на фоне этих судей как второклассники.
в адекватной правовой стране сразу было бы пачка уголовных дел и вопросов:
1. как можно забанкротить фирму с такими долгами (уголовка тому ликвидатору кто согласовал банкротство)
2. как можно давать активы фирме многократно превышающие ее уставной фонд? (уголовка директору нафтогаза или лицу согласовавшему передачу активов неизвестно куда и под что)
3. велась ли претензионная работа Нефтегазом? Когда? когда забанкротилась уже фирма?) (уголовка юр отделу нафтогаза)
но мы ведь живем в стране клоуна под коксом и генпрокурора "очка государева"...какое там
Тоесть население должно верить Кобелеву и власти ,что повышение тарифов и недостача в 72 миллиарда не повязаны между собой,а совдение - точно маразм по Киселеву из РФ зомбоящика.