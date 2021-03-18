Болгария ввела локдаун на десять дней

Болгария с 22 марта предварительно на 10 дней вводит строгий локдаун.

Об этом объявил министр здравоохранения Костадин Ангелов, сообщает News.bg.

Ограничения предусматривают работу ресторанов только на вынос, закрытие спортзалов, культурных заведений и всех магазинов, кроме супермаркетов. В торговых центрах смогут работать только аптеки, продуктовые магазины, химчистки и точки мобильных операторов, передает Европейская правда.

Закрываются также детсады и школы, лишь с некоторыми исключениями для практических занятий и экзаменов. Частные курсы и школы также должны закрыться.

Министр пояснил, что такое решение решили принять из-за тревожного роста количества госпитализаций, а также из-за того, что фактически вся страна по показателям стала "красной зоной".

Вместе с тем он заверил, что угрозы переполнения больниц еще нет. По его словам, в настоящее время заняты 7800 коек из более 40 000 имеющихся.

"Есть значительная нагрузка на отдельные больницы и в отдельных районах, но в целом мы справляемся", - сказал Ангелов.

В органах здравоохранения заявили, что Болгария по заболеваемости - на четвертом месте в ЕС, после Чехии, Эстонии с Польшей и Сербии.