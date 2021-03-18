Львовская область закрывается на жесткий карантин
В связи с ростом во Львовской области количества заболеваний COVID-19 решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям органам местного самоуправления рекомендуется с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
Таким образом бары, кафе и рестораны будут работать только на вынос. Также будет запрещен прием посетителей в торговых центрах, культурных учреждениях, должны быть отменены все массовые мероприятия.
При этом закрываются спортивные залы и фитнес-центры. Исключение будет для спортсменов национальных сборных комнад Украины и их тренеров.
Также запрещена работа кафе и ресторанов в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
Работа непродовольственных рынков тоже под запретом.
Будь ласка, зачекайте...
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