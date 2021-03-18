Львовская область закрывается на жесткий карантин

В связи с ростом во Львовской области количества заболеваний COVID-19 решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям органам местного самоуправления рекомендуется с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Таким образом бары, кафе и рестораны будут работать только на вынос. Также будет запрещен прием посетителей в торговых центрах, культурных учреждениях, должны быть отменены все массовые мероприятия.

При этом закрываются спортивные залы и фитнес-центры. Исключение будет для спортсменов национальных сборных комнад Украины и их тренеров.

Также запрещена работа кафе и ресторанов в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Работа непродовольственных рынков тоже под запретом.