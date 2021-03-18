Минздрав не ограничивал движение поездов через Киев и Львов, – "Укрзализныця"

"Укрзализныця" не принимала решения об ограничении движения поездов через Киев и Львов в связи с введением жесткого карантина.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, запрет высадки и посадки пассажиров в отдельных населенных пунктах вводится только после специального указания Минздрава, а по состоянию на 18 марта Львовская и Киевская области остаются в "оранжевой" зоне.

Сейчас ограничение продажи билетов и высадки/посадки пассажиров касаются исключительно Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

"Укрзализныця" внимательно отслеживает ситуацию с заболеваемостью в регионах, усиливает дезинфекцию поездов и призывает всех украинцев к безопасным путешествиям в случае необходимости, с обязательным ношением масок, дезинфекцией рук и соблюдением дистанции на вокзалах. По возможности и наличии мест проводники и стюарды "Укрзализныци" будут проводить рассадку пассажиров в вагоне на большую дистанцию ​​друг от друга", – отмечают в компании.

Как сообщалось, власти Киева решили ужесточить карантинные ограничения с 00:00 20 марта и до 9 апреля. В городе запрещается работа ТРЦ, заведений общественного питания и баров (кроме работы "на вынос"), а также проведение развлекательных и спортивных мероприятий.

Схожие ограничения с 19 до 29 марта введены во Львовской области.