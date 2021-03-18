Действие программ поддержки бизнеса на время карантина могут продлить, – Петрашко

В Украине есть инструменты и программы, которые были наработаны в 2020 году, они могут и будут применены в случае, если расширение ограничений будет продолжаться.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство", передает Укринформ.

"Что будет, если будет введен, например, новый формат карантина? Понятно, что мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты и программы. Все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если расширение ограничений будет продолжаться", - заявил Петрашко.

Петрашко добавил, что сейчас происходит рост заболеваемости и страны Европы активно вводят карантинные ограничения. Впрочем, в Украине большинство областей работают нормально и введены лишь отдельные карантинные зоны.

Министр напомнил, что в Украине действовала не только программа 8 тыс грн.

"Это была одна из программ, которая действовала в декабре. Была программа поддержки и по временной безработице, и возвращение ЕСВ для предпринимателей. Поэтому сейчас у нас уже есть некоторые программы, которые действуют на постоянной основе", - акцентировал Петрашко.

Как сообщалось, 7 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19. В частности, закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий" №1071-IX; "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий" №1072-IX; "О внесении изменений в статью 28 закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №1073-IX.